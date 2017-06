La collection de tee-shirts des sœurs Jenner créer la polémique chez les fans de Biggie et 2pac !

Mauvais bail…

Alors que les cadettes de la grande famille Kardashian se mettent dans le textile, précisément dans les t-shirts de groupes de rock vintage en vogue et les rappeurs mythiques partis trop tôt, c’est en ajoutant une dose de Jenner que la marque se démarque (ou se fracasse)

Dans un de nos précédents articles, nous avons vu que les t-shirts de rap de la gamme Forever 21 étaient de plus en plus tendances, notamment quand il s’agit des légendes (ça fait plus puriste).

Mais le réel problème ne vient pas de là mais de l’utilisation du visuel et des droits d’auteurs de la photo…

Omniprésente, les sœurs Jenner se foirent en voulant intégrer leurs photos Instragram sur le visage des deux artistes défunts, sous forme de superposition.

Les réseaux sociaux s’emparent de l’affaire, et les critiques fusent !

Concernant le prix, 125 $ ! Une honte pour les fans de 2pac et Biggie, car les Jenner salissent la mémoire des deux rappeurs en ajoutant leurs fesses sur leurs visages. Néanmoins, ce n’est pas l’avis de tout le monde puisque les T-shirts se sont vendus comme jamais, et la collection et déjà en rupture de stock !

Face à la forte réaction des auditeurs et les nombreuses critiques sanglantes, Kendall tient à s’excuser via ce Tweet :

"Ces créations n'ont pas été bien pensées et nous présentons nos sincères excuses à tous ceux qui ont été contrariés ou fâchés, spécialement les familles des artistes. Nous sommes de grands fans de leur musique et ce n'était pas notre intention de manquer de respecter à ces icônes de la culture"