Kanye West et Kim Kardashian sont les plus heureux du monde !

De quoi rendre jaloux Jay Z et Beyoncé ?

Après avoir appris que Kim souhaitait faire appel à une mère porteuse pour la conception d'un nouveau bébé, il semblerait qu'elle soit déjà enceinte !

Suite à deux opérations de l'utérus, la femme de Kanye West ne souhaite pas prendre de risque avec une nouvelle grossesse. Afin de remédier aux problèmes, les deux stars ont engagé une mère porteuse qu'il rémunère plutôt bien.

Selon TMZ, la famille West a offert un chèque de 40 000 dollars ainsi qu'un versement mensuel de 4000 dollars. Cependant, d'après Hollywood Life, la mère porteuse serait enceinte de jumeaux, elle touchera donc 8 500 dollars par mois !

"Kim et Kanye sont si excités et heureux d'attendre des jumeaux avec la mère porteuse. Kim a toujours voulu avoir des jumeaux, et à cause de ses problèmes de santé, elle a dû faire appel à une mère porteuse pour que ses rêves deviennent réalité. Ce n'est que le début de la grossesse, donc ils vont encore attendre un peu avant de rendre cela public"

À l'instar de Jay Z et Beyoncé, le couple agrandira sa famille de deux nouveaux bébés. Après Saint West et North West, on attend l'arrivée de Sud West et East West pour le mois de mars ou avril prochain.