DJ Khaled remercie son fils producteur !

De plus en plus fou ce Khaled…

Sorti le 23 juin dernier, "Grateful" est enfin dans les bacs ! Annoncé par de gros singles comme "I'm the one" ou encore "Wild Thoughts", ce projet à la tracklist impressionnante est désormais disponible.

Un opus non pas produit par Khaled, mais par son fils Asahd Tuck Khaled. Nommé producteur exécutif du projet, l'enfant star comptabilisant plus d'un million de fans sur Instagram a déjà un compte en banque bien rempli.

Très proche de son enfant, Khaled n'oublie jamais de le mettre en scène malgré son très jeune âge. Et encore une fois, le DJ n'a pas dérogé à la règle. Afin de promouvoir "Grateful", Khaled a tourné une vidéo aussi drôle qu'étrange.

En effet, on découvre son fils assis à la place du patron et Khaled dans le canapé des invités. Ce dernier remercie son fils et parle des nombreuses fonctionnalités que balance l'album.