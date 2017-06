Offset s’exprime face à l’embrouille contre Chris Brown !

Le membre du trio Migos revient sur l’affaire !

Durant les BET Awards, plusieurs faits se sont déroulés…

Remy Ma qui remporte la victoire de la meilleure artiste féminine face à Nicky Minaj, MHD sélectionné, des performances incroyables et le beef entre Migos, Chris Brown et contre Joe Budden !

Une succession d’épopée pour Takeoff, Quavo et Offset qui remportent la récompense du meilleur groupe et la meilleure collaboration musicale de cette année.

En effet, Chris Brown aurait agité Quavo durant la cérémonie, concernant sa relation étroite avec Karrueche. Cependant, Migos rapplique et Takeoff il laissera sa chemise durant l’altercation.

Face à l’agitation, le troisième membre Offset assure qu’il n’y a rien entre les artistes du groupe et Breezy ! De façon sereine, le rappeur explique que l'argent et les haters engendrent ce genre de conflit, mais que cela était fini et qu'il n'y avait rien de concret, fin du débat.

On peut dire que les BET Awards furent riche en bouleversement…