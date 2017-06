Un mémorial organisé à New York pour Prodigy !

La famille, les proches et les fans du rappeur se réuniront une dernière fois pour Prodigy…

La mort du rappeur a été un énorme choc pour sa famille, ses amis et l'ensemble de la communauté Hip-Hop.

Personnage emblématique, l'artiste a fédéré beaucoup de personnes tout au long de sa carrière et ils auront l'occasion de se réunir ce soir à la chapelle funéraire de Frank E. Campbell.

Entre quatorze heures et dix-sept heures, les fans, la famille et les proches pourront se rassembler au 1076 Madison avenue à New York et rendre un dernier hommage à ce monstre du rap.

Depuis son décès, nombreux sont les artistes à avoir rendu hommage au membre de Mobb Deep. Entre Kendrick Lamar aux BET Awards et Eminem en live dans "Real Late", c'est au tour des fans et de la famille d'honorer ce vétéran.