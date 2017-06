Kanye West bientôt de retour sur scène ?

L'artiste est plus en forme que jamais.

Après avoir abandonné sa tournée suite à une forte dépression le conduisant en hôpital psychiatrique, il semblerait que Kanye West soit plus en forme que jamais.

Début mai, nous apprenions que le mari de Kim Kardashian s'était rendu au sommet d'une montagne du Wyoming afin de composer son nouvel album. Selon TMZ, Kanye devrait revenir sur scène d'ici le début de l'année 2018. Certaines sources nous ont appris que Live Nation a été en pourparlers avec l'équipe du rappeur. Une source affirme que Live Nation est prêt à démarrer l'opération dès qu'il donne le feu vert.

Plus concentré et engagé que jamais, Kanye aurait même surmonté les problèmes qui l'ont envoyé à l'hôpital. Weezy prépare une toute nouvelle tournée pour ses fans, de nouvelles améliorations et divers effets sont attendus pour le show.

Cependant, nous n'avons aucune date sur la sortie du nouvel album ou sur la tournée, car West évite tout ce qui pourrait engendrer un stress comme respecter des dates de sortie.