On connaît l’identité du mec de Rihanna !

​Spoil : il est très très riche. Etonnant non ?

Hier, la Toile s’enflammait instantanément après la publication des photos de Rihanna avec son nouveau boyfriend. Il faut dire que sa vie sentimentale est assez chaotique, entre les coups de Chris Brown, les aventures sans lendemain, et les rumeurs avec tous les joueurs de foot de la planète.

L’identité de son nouveau mec était inconnue, mais plusieurs sites viennent de lever le voile sur ce mystère. Il s’agit d’Hassan Jameel, jeune saoudiens de 29 ans, et surtout, vice-président de l’entreprise familiale, Abdul Latif Jameel, un énorme conglomérat mondial. La fortune familiale est d’ailleurs estimée à plus d’un milliard et demi de dollars.

Petit plus, il serait également héritier de l’empire Toyota. Est-ce que ça suffira pour garder Riri ? Pas sûr…