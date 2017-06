Double single d’or pour Damso !

​Encore de l’or pour le gars Damso, devinez pour quels titres !

Toujours en très bonne place dans le top album, Damso continue d’empiler tranquillement les récompenses décernées par la SNEP. Après ‘’Nwaar is the new black’’, ‘’Macarena’’, ‘’Signaler’’, qui ont tous atteint la certification single d’or avec 10 millions de ventes ou équivalents streaming, l’album Ipséité avait également été sacré disque de platine assez rapidement.

Cette fois, ce sont les titres ‘’Kiétu’’ et ‘’J Respecte R’’ qui viennent d’attendre les 10 millions d’équivalents streaming, ce qui amène le total de singles d’or à 5 pour ce seul album. Une vraie performance, pour un projet salué par la critique et validé par le public.

La seule question qui reste en suspens, c’est de savoir s’il va nous faire un Grand Chelem, avec tous ces titres certifiés single d’or. On lui souhaite bonne chance !