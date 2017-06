A2H nous livre un clip ‘’Multicolore’’ !

​Découvrez le dernier clip d’A2H, ‘’Multicolore’’.

C’est le retour du rappeur le plus posé du game français ! Avec ‘’Multicolore’’, A2H revient très fort, avec une ambiance la plus chill possible : bord de plage, fille avec des jolies formes, ça marche sur le sable, ça achète des ballons de toutes les couleurs, ça met ses plus belles lunettes de soleil, et ça se la coule douce. Un registre où A2H est clairement excellent !

Les images sont très belles, et la réalisation de Benjamin Auriche est vraiment au service de l’atmosphère ‘’tranquille’’ du son, avec de beaux filtres, des gros plans sur une fille en train de rouler, et la prod de Fair’son est également incroyable de ‘’zénitude’’.

Bref, on valide le taff de l’équipe ! Et vous, vous en pensez quoi ? Parfait pour l’été non ? D'ailleurs, le son est issu de sa ''Summer Storiees Kushtape vol. 3''.