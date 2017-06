Lacrim dévoile ‘’Oh Bah Oui’’ avec Booba !

Découvrez « Oh Bah Oui », le nouveau clip de Lacrim featuring Booba !

Les deux rappeurs nous dévoilent le clip de « Oh Bah Oui », une collaboration très attendue de l'album.

Certifié single d’or, le titre « Oh Bah Oui » pète les scores avec plus de 10 000 000 ventes, les deux piliers du rap français ont su mettre le public d’accord, malgré les nombreuses réactions du public qui juge le feat comme étant une trahison envers Rohff.

Un clip réalisé et signé Chris Macari, nous plonge dans un univers noir, entre armes, drogues et tieks, qui rappelle l’esprit du réalisateur phare de Booba.

Esthétisme et brutalité forment le contraste de ce clip en noir et blanc au cœur de la cité d’Aulnay-Sous-Bois, lieu de tournage du clip éponyme du dernier projet de Lacrim « Force et Honneur »

On vous invite à découvrir le nouveau clip de Lacrim « Oh Bah Oui » en featuring avec Booba :