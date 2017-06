Meek Mill monte sur la première marche du podium !

Une médaille d'or de plus pour le rappeur de Philadelphie.

Découvert il y a un plus d'un mois, le titre de Meek Mill et Tory Lanez vient d'obtenir sa première certification. Fier de ce trophée, Meek Mill a partagé son single d'or sur son compte Instagram en remerciant ses fans de l'amour et du soutien qu'ils lui apportent.

Extrait du projet "DC4" dévoilé le 27 octobre dernier, ce banger intitulé "Litty" obtient enfin le prix qu'il mérite. L'un des MCs les plus productifs du game a lâché il y a deux jours la douceur "YBA" qui se transformera certainement en or par la suite.

L'ex de Nicki Minaj continue sa route et prépare le mystérieux "DC 4.5" comme il l'avait annoncé fin 2016, il ne nous reste plus qu'à attendre !