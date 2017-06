Chuck D donne des news de Public Enemy !

​Préparez-vous à une surprise la semaine prochaine…

Alors que Chuck D est actuellement en tournée avec son nouveau groupe, Prophets of Rage (composé de lui-même, B-Real, Dj Lord et quelques autres), il n’a pas pour autant lâché Public Enemy, le grouê légendaire qui a popularisé le rap un peu partout dans le monde grâce à leurs lyrics violents et engagés.

Il a même envoyé un SMS à HipHopDX pour confirmer qu’un nouveau projet de Public Enemy verrait bientôt le jour, et qu’il s’appellera ‘’Nothing Is Quick In The Desert’’. Mieux, Flavor Flav sera évidemment de la partie, et le projet sort la semaine prochaine.

Et encore mieux, il sera disponible en téléchargement gratuit. Ce sera le premier projet de Public Enemy depuis 2015, année pendant laquelle ils avaient sorti ‘’Man Plans God Laughs’’. On a hâte de voir si les deux MCs ont toujours autant d’énergie !