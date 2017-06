Rihanna à nouveau en couple !

​Désolé messieurs…

Alors que les rumeurs lui ont prêté de nombreuses relations avec un peu tout le monde (Karim Benzema, Drake, ou encore un retour auprès de Chris Brown, et bien d’autres encore), Rihanna s’était faite plutôt discrète ces derniers temps, ne sortant que pour poser le son de l’été avec Dj Khaled (normal) ou pour se faire prendre en photo avec ses rondeurs, qui ont été largement commentées par la Toile.

Mais finalement, il s’avère que la princesse de La Barbade a retrouvé l’amour, si on en croit les photos volées qui ont fait le tour du net ce matin. On ne connaît pas l’identité du jeune homme, mais, comme elle est actuellement en Espagne, on imagine que le monsieur est probablement un Espagnol.

En attendant, on ne sait pas qui c’est, mais il s’amuse avec Riri dans la piscine… Et ça, c’est vraiment dur moralement…