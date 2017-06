PNL nous donne rendez-vous le 7 juillet !

Le duo de légende nous prépare quelque chose…

Cette année fut marquée par PNL, le groupe dévoile une énième fois leur talent et leur place dans la légende.

Innovant, le groupe de rap français met la barre haute avec des séries de court-métrage qui retranscrit les titres de leur album « Dans la légende » disque de diamant

Mais pour PNL, cela n’a pas l’air si compliqué. A chaque nouveau contenu, ils affolent systématiquement la toile, et sont automatiquement validés par la rue et le grand public, dont les médias qui s’intéressent de plus en plus au phénomène.

Après avoir loupé un coachella, PNL ne s’arrête pas là et nous prépare une surprise digne de ce nom, pour le 7 juillet, de quoi nous mettre l’eau à la bouche !

A votre avis, est-ce un court métrage ou un nouveau titre ?