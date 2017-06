Quand 2 Chainz bloque un quartier d’Atlanta !

​Les idées de promo de 2 Chainz sont géniales, mais insupportables pour les voisins.

2 Chainz sait comment faire le buzz ! Après la sortie de son album ‘’Pretty Girls Like Trap Music’’, beaucoup de gens ont été interpellés par la pochette du projet, sur laquelle on pouvait voir une Trap House rose bonbon, un décalage assez drôle. Pour la promo de son projet, il a donc décidé de louer une Trap House rose, dans laquelle il a notamment organisé une grosse fête pour la sortie du projet.

Problème : l’attraction est devenue culte à Atlanta, et beaucoup de gens viennent pour prendre la maison e photo, ou faire la fête dans une véritable Trap House. Résultats : des embouteillages, des problèmes de parking, et évidemment des plaintes des voisins. Les commerces aux alentours se plaignent que plus personne ne vient chez eux parce qu’ils ne peuvent pas se garer, par exemple.

La police d’Atlanta a donc annoncé qu’elle surveillait de près ce qui se passait autour de cette baraque. On leur souhaite bonne chance !

<iframe scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen src="https://w3.cdn.anvato.net/player/prod/anvload.html?key=eyJtIjoiZXBmb3giLCJwIjoiZGVmYXVsdCIsInYiOiIzNzQ0MDgiLCJhbnZhY2siOiJhbnZhdG9fZXBmb3hfYXBwX3dlYl9wcm9kX2IzMzczMTY4ZTEyZjQyM2Y0MTUwNGYyMDcwMDAxODhkYWY4ODI1MWIiLCJwbHVnaW5zIjp7ImRmcCI6eyJjbGllbnRTaWRlIjp7ImFkVGFnVXJsIjoiaHR0cDovL3B1YmFkcy5nLmRvdWJsZWNsaWNrLm5ldC9nYW1wYWQvYWRzP3N6PTY0MHg0ODAmaXU9LzYzNzkwNTY0L3dhZ2EvZ29vZF9kYXkmY2l1X3N6cz0zMDB4MjUwJmltcGw9cyZnZGZwX3JlcT0xJmVudj12cCZvdXRwdXQ9dmFzdCZ2cG9zPXByZXJvbGwmdW52aWV3ZWRfcG9zaXRpb25fc3RhcnQ9MSZ1cmw9W3JlZmVycmVyX3VybF0mY29ycmVsYXRvcj1bdGltZXN0YW1wXSZkZXNjcmlwdGlvbl91cmw9aHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy5mb3g1YXRsYW50YS5jb20lMkZuZXdzJTJGMjYzOTk4NTAzLXN0b3J5In19LCJyZWFsVGltZUFuYWx5dGljcyI6dHJ1ZX19" width ="640" height="360"></iframe>