Lil Uzi Vert décroche son premier disque d'or !

Après plusieurs singles de platine, il était temps !

Le rappeur de Philadelphie a connu de nombreux succès durant ces douze derniers mois, mais ce n'est qu'aujourd'hui qu'il décroche le trophée tant convoité.

Après avoir obtenu plusieurs singles de platine avec "XO Tour Llif3", "Money Longer" ou encore "You Was Right", Lil Uzi Vert remporte son premier disque d'or avec son album "Lil Uzi Vert Vs. The world" dévoilé en 2016 .

À l'heure actuelle, les fans attendent le nouveau projet d'Uzi intitulé "Lu vis Rage 2" annoncé plus tôt ce mois-ci. Après avoir entendu "Sauce it Up" en live sur ses réseaux sociaux, on vient d'apprendre que l'artiste était avec Pharrell ce week-end pour préparer une collaboration, on attend de voir ça !