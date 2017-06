Jay-Z fait monter la température dans sa dernière vidéo !

​La dernière vidéo de Jay-Z est mystérieuse et flippante.

Ça y est, on est à deux jours de la sortie de ‘’4 :44’’, le nouvel album de Jay-Z. Pour l’instant, rien n’a fuité nulle part, et seul Jay-Z communique autour de son projet. Depuis la parution d’affiches mystérieuses à New-York ou à La Défense, aucune information sur ce nouveau projet, à part dans les deux trailers sortis ce mois-ci.

L’attente est donc à son maximum, d’autant plus que Jay-Z n’a pas sorti d’album depuis 2013 avec ‘’Magna Carta Holy Grail’’. Dans ce nouveau trailer, on voit un jeune courir comme jamais, avec une bande son qui sent bon le titre classique, vêtu d’un t-shirt ‘’Stay Black’’.

On a également la confirmation que le projet sera dans un premier temps uniquement disponible sur Tidal et Sprint. Et vous, vous iriez vous créer un compte Tidal juste pour écouter le projet de Jigga ? Nous, oui !