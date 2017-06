Alrima est passé sur TF1 !

Et lancé par le grand Jean-Pierre Pernaut.

Le 5 mai dernier, Alrima a balancé sur Youtube le visuel de "Claquettes chaussettes" en toute décontraction. Un mois plus tard, le titre tourne dans toutes les bouches et comptabilise pratiquement cinq millions. Alors que certains pensent toujours que le rappeur a relancé la mode des claquettes chaussettes, même si elle n'est jamais vraiment partie, on vient de découvrir que même le journal du 13 heures de TF1 s'y met.

Considéré comme le nouveau tube de l'été, Alrima ne peut espérer meilleur pub que le journal de Jean-Pierre Pernaut. Grosse visibilité aux heures de grande écoute, le rappeur est devenu incontournable. Après "TPMP", "Le Huffington Post" ou encore "BFM TV", l'artiste du 91 rentre dans la cour des grands en arrivant sur la première chaîne française.

On peut dire que l'interprète de "Claquettes chaussettes" a plutôt bien réussi pari !