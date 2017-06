Le groupe Outkast a failli sortir un album cette année !

Le célèbre groupe aurait donnée des faux espoirs à leur fan !

Après un gros album qui est bel et un bien un classique Hip-hop, 15 ans après, le duo avait l’idée de balancer un nouvel album pour cette année 2017.

Big Boi, (un des membres du duo) avait annoncé qu’un album en commun entre A Tribe Called Quest et Outkast devait avoir lieu, mais la mauvaise nouvelle vient réduire en fumée l’espoir que cet album voit le jour, puisque le membre fondateur du A Tribe Called Quest, Phife, est décédé en 2016…

"Q-Tip a pris un vol pour Atlanta avec Ali Shaheed Muhammad, et nous nous sommes tous retrouvés chez Dre [Andre 3000]. […] On en est arrivés à choisir des instrumentales pour l’album. Tout le monde a commencé à travailler sur le projet, et puis, Phife, enfin, vous savez. En tout cas, l’album était bien prévu."

Néanmoins, Big Boi veut nous dévoiler des extraits et des titres qu’il aurait enregistré avec Phife avant sa mort, de quoi réjouir ses fans.

En espérant écouter ces pépites bien cacher dans le coffre-fort du duo, on se réécoute un petit Classic Shit en guise de nostalgie et journée pluvieuse !