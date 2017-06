L’équipe de France dévoile sa playlist !

L’équipe de France de Football écoute du bon son !

Comment émanciper rap et football en 2017 ? La question apparaît comme étant impossible !

Aujourd’hui, le rap gagne de plus en plus de place dans le paysage musical, et il y en a pour tout le monde.

Cette diversité que le rencontre dans ce genre musical reflète l’équipe de France et sa mixité qui est une force majeure.

En pleine qualificaiton pour la coupe du monde de 2018

Passant de la techno, au rap us, à MHD ou « de tout » comme le dirait l’un des attaquants de l’équipe de France.

C’est indéniable, la musique est belle et bien présente au cœur du collectif national de football.

On vous laisse découvrir les goûts musicaux des bleuets !

Et vous ? Quel est votre style de musique favoris ?