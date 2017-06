Lartiste lance un jeu pour gagner un voyage à Marrakech avec lui !

Tente de gagner un voyage avec Lartiste à Marrakech !

Lartiste n’a pas fini de faire parler de lui.

Le rappeur de Bondy ne fait que de nous surprendre. Il y a quelques semaines de cela, le rappeur se produisait à la télévision dans l’émission « La chanson de l’année fête de la musique », en compagnie d’Awa Imani pour le titre « Chocolat »

Lartiste cartonne avec ce titre très ambiançant et qui au passage explose les compteurs sur Youtube, car il dépasse les 100 000 millions de vues et on ne vous parle même pas des streaming qui sont hallucinants !

Aujourd’hui, le rappeur te propose dès maintenant de gagner un séjour à Marrakech !

Les conditions sont dans la vidéo, à toi de jouer et tenter ta chance !