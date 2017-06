Method Man balance un lourd classique !

Découvrez le dernier clip du grand Method Man, ‘’The Classic’’ !

Method Man est plutôt actif pour un ancien ! En une année, il aura monté sa propre émission télé de battle rap, qui est arrivée sur les écrans américains en mai dernier, mais il aura aussi recommencé à nous envoyer des lourds sons, comme son featuring avec Snoop Dogg, ou son apparition sur le dernier titre du Wu-Tang Clan.

Method Man est toujours au sommet de son art, et il le prouve une fois de plus avec le clip de ‘’The Classic’’ où on le voit kicker à l’ancienne dans une sorte d’entrepôt de boucher. Et surtout, il en profite pour annoncer son prochain projet, Methlab 2, qui arrive bientôt si on en croit al description de la vidéo.