Une nouvelle vidéo de l’embrouille entre Migos et Chris Brown !

​Apparemment, il s’est quand même passé quelque chose aux BET Awards.

Hier, toute la Toile s’enflammait sur l’embrouille entre Chris Brown et les Migos, mais on avait comme preuve que des vidéos de piètre qualité sur lesquelles on ne voyait pas grand-chose, et filmées de très loin en plus.

Mais une nouvelle vidéo vient apporter un peu de lumière sur cette affaire. On y voit le staff de Chris Brown pris à partie, par des personnes non identifiées, sans doute par des membres du staff de Migos, de manière assez agitée.

Par contre, Chris Brown n’a été mis en danger à aucun moment. Dans la vidéo, on ne voit pas non plus les membres de Migos. Mais on aperçoit Future et Dj Khaled, après l’évènement, qui ont l’air choqués.

Bref, ça joue les durs mais ça se réfugie derrière les gardes du corps quand ça dégénère…