« All Eyez On Me » bientôt en France !

Le biopic sur la légende West Coast est sur le point d’être diffusé en France !

« All Eyez On Me », un film qui aura créé l’engouement autant en mal qu’en bien !

Alors qu’il n’était pas censé s’exporter en France, comme beaucoup de films dédiés à des figures afro-américaines, le film « All Eyez On Me » s’apprête à débarquer sur vos écrans.

Le film a fait la polémique sur les réseaux sociaux et face aux nombreux artistes ayant décidé de s’exprimer sur la réalisation, le film sur la vie du regretté Tupac Shakur n’a pas eu un retour très favorable, n’arrivant pas à la hauteur des attentes du public.

Un scénario jugé mou et linéaire, retraçant simplement le parcours du rappeur en y intégrant des erreurs voire des anachronismes, bref nous sommes loin d’un rendu digne de la légende du rap.

Cependant, le mieux est de juger par soi-même et le film All Eyez On Me selon la société de production « Voltage Pictures » devrait débarquer en France d’ici 3-4 mois et ça sera sur NETFLIX !

Le film ne sera pas disponible en salle de cinéma, néanmoins, nous aurons la possibilité de le regarder via la plateforme de série !

En attendant la rentrée pour en juger, on vous laisse saliver une énième fois devant le trailer du biopic