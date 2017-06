Pour Bossie BadAzz, Tupac n'était pas un vrai gangster !

Pour le rappeur, personne n'est plus caillera que lui.

Depuis la sortie de "All Eyez On Me", beaucoup d'artistes se manifestent ! Très mal accepté par la critique, le biopic sur le légendaire rappeur de la West Coast s'est fait descendre par de nombreux MCs et bien plus...

Entre 50 Cent, le réalisateur du film ou encore la meilleure amie de Pac Jada Pinkette-Smith, nombreux sont les artistes à avoir montré leur mécontentement sur ce film.

Mais apparemment, certains s'en prennent même à Tupac en personne. Après avoir vu Young Thug prétendre être le nouveau Tupac ou encore Joey Bada$$ précisant être meilleur que lui, c'est au tour de Boosie Badazz de s'y coller.

En effet, lors d'un Instagram Live, le rappeur s'est laissé emporter. Selon le MC, Tupac ne sera jamais aussi gangster que lui.

Il continue en affirmant que Pac est une merde en matière de gangster : "Nah, Tupac m'a élevé. J'aime bien Tupac. Je dis juste que, contrairement à lui, les niggas ne peuvent même pas s'approcher de moi. J'vous parle d'un vrai truc. Ils sont juste des rappeurs, j'adore leur connerie, mais ce ne sont pas des gangsters."

On peut en déduire qu'il inclut également d'autres rappeurs qui se prennent pour les gangsters qu'ils ne sont pas. On attend désormais de voir la réaction des MCs ayant côtoyer la légende du Hip-Hop, ça peut lui coûter chère !