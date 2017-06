Master P flingue l’hommage à Prodigy des BET Awards !

​Master P est très remonté contre tout le cirque qui a été fait autour de la mort de son pote…

La mort de Prodigy a été une secouse pour tout le monde du hip hop. Certains rappeurs ont donc profité de la scène des BET Awards pour rendre hommage à un de ceux qui ont fait passer un cap au rap.

Mais Master P, ami de Prodigy et boss du label No Limit Records, n’a pas du tout apprécié ces hommages, dans lesquels il a juste vu de l’opportunisme de la part du groupe MTV organisateur de l’évènement. Pour lui, c’est juste une manière de dorer encore un peu plus le blason de la chaîne, avec laquelle Prodigy n’avait pourtant pas de relations particulières. Il s’explique dans un long post Instagram :

‘’Je suis aux BET Awards là. Je ne vais pas même pas entrer. C'est pas cool. Tout d'un coup, ils célèbrent Prodigy. Prodigy, la semaine dernière, il ne pouvait même pas entrer ici. Il ne pouvait pas avoir un accès backstage. Tout d'un coup, quand tu meurs, tu deviens cette grande superstar. Pourquoi on ne pouvait pas lui envoyer des fleurs quand il était parmi nous ?

C'est triste non ? Triste. Pour de vrai. Je ne valide pas. Pour de vrai, la semaine dernière il ne pouvait pas avoir un show, il n'avait le droit à rien. Et tout d'un coup, il devient le mec important. Ils ont changé tout le programme pour rendre hommage à cet homme. C'est gênant. Ils ne savent probablement pas qui est Mobb Deep. Repose en paix, mon gars. C'est triste. Ils ont fait la même chose avec Prince et Whitney Houston. Sérieux, donnez aux gens des fleurs quand ils sont là.

La vérité blesse. BET n'aurait jamais changé son show pour Prodigy s'il était encore en vie. C'était une belle chose d'honorer la vie de Prodigy et tout ce qu'il a accompli mais c'est une honte qu'on ne dise pas à ces artistes combien ils sont grands lorsqu'ils sont vivants. Pourquoi ne reçoivent-ils pas des fleurs et des marques d'appréciation quand ils sont encore en vie ? Je sais que la vérité fait mal. J'ai juste une question sérieuse... Est-ce que Prodigy ou Mobb Deep étaient dans les radars de BET la semaine dernière ? Ont-ils été invités à défiler sur le tapis rouge ? Leur a-t-on proposé des pass ou demandé de jouer à cette cérémonie sur ces 10 dernières années ? Je suis prêt à parier que la réponse est NON. Je suis venu soutenir ma fille sur la scène du BET Experience mais j'ai décidé que ma famille et moi ne participerons pas au tapis rouge ni à la remise des trophées cette année. Nous avons perdu un frère talentueux, Prodigy. Je présente mes condoléances à sa famille. J'espère qu'un jour on pourra commencer à apprécier les frères et sœurs talentueux de leur vivant. Je sais que ce que je dis peut créer la polémique mas la vérité doit être entendue.’’

Aimez vos proches quand ils sont là, après ça sera trop tard… Etes-vous d’accord avec Master P, ou est-ce qu’il en fait trop ?