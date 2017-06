French Montana annonce son album !

​Et un album de plus pour le plus français des rappeurs US !

Il ne faisat pas trop de bruit ces derniers temp. Puis, soudain, French Montana décide de sortir le clip de ‘’Unforgettable’’, un hit en puissance aux côtés de Swae Lee, pour annoncer son retour sur le devant de la scène. Etape suivante : l’annonce de la sortie d’un nouvel album. C’est désormais chose faite, puisque French Montana a profité d’un show à la cérémonie des BET Awards pour faire savoir à tout le monde qu’il était de retour avec un projet tout neuf. Le nom de l’album, c’est ‘’Junge Rules’’, et il sortira le 14 juillet prochain chez Epic Records. En attendant, on vous met juste en dessous la cover du projet.