P.Diddy dévoile le documentaire sur Bad Boy Records !

​Ça y est, c’est enfin disponible !

Timing parfait pour le P.Diddy, une fois de plus ! Alors qu’on était en plein week-end des BET Awards, le boss du label Bad Boys Records a dévoilé son documentaire sur son propre label et son histoire. Le film est centré autour du Bad Boy Reunion Tour, et il est pour l’instant disponible sur la plateforme d’Apple Music.

Il en a profité pour annoncer son retrait progressif de la musique à proprement parler : ‘’Si Future peut lâcher deux albums en une semaine, je dois laisser la musique tranquille. Je dois bouger sur le grand écran !’’.

Mais malgré cette annonce, on sait déjà que P.Diddy nous prépare quelque chose avec Joey Badass, d’après une photo des deux artistes qui étaient ensemble en studio. Toujours aussi mystérieux, le Diddy ! En attendant de découvrir tout ça, on vous remet le trailer de son documentaire.