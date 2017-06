Découvrez les palmarès des BET Awards 2017 !

Vivez l’expérience des BET Awards sur Generations !

Cette année est riche en rebondissements !

Dans le milieu du rap et Rnb, les BET Awards jouent un rôle crucial pour l’ascension des artistes et leur confirmation sur le devant de la scène.

Generations vous invite à découvrir les moments forts d’un des plus grands événements des USA !

Une ambiance 100% américaine, des shows à en couper le souffle, et un concentré de talent, les BET Awards c’est cela.

Alors que Bruno Mars ouvre la cérémonie en faisant grimper en flèche la température des Bet Awards en interprétant son nouveau titre « Perm » ou encore l’arrivée fracassante d’Amber Rose sur le tapis ou Future avec son masque bling bling, les kainrys sont les champions de l’entertainment.

Face aux artistes des Etats-Unis, une nouvelle catégorie vient s’attacher à l’événement cette année !

On a pu voir la naissance d'une nouvelle catégorie, celle des artistes européens.

Quand la Grime affronte l’Afro trap !

En effet, on a pu retrouver Booba et MHD, nos frenchies, pour le gala BET aux côtés des rappeurs britanniques tels Skepta ou bien Stormzy, vainqueur de la catégorie européenne de cette année.

Pleins de rebondissement se sont déroulés : Safaree poursuivit par l’équipe de Meek Mill, Migos contre Chris Brown et Joe Budden et Nicki Minaj détrônée par Remy Ma !

On vous laisse découvrir la suite des palmarès !

Meilleure artiste féminine RnB/Pop

Beyonce

Kehlani

Mary J. Blige

Rihanna

Solange

Meilleur artiste masculin R&B/Pop

Bruno Mars

Chris Brown

The Weeknd

Trey Songz

Usher

VIEWERS’ CHOICE AWARD

Migos featuring Lil Uzi Vert, “Bad and Boujee”

Bruno Mars, “24K Magic”

Beyonce, “Sorry”

The Weeknd featuring Daft Punk, “Starboy”

Drake, “Fake Love”

Rae Sremmurd featuring Gucci Mane, “Black Beatles”

BEST GROUP

2 Chainz and Lil Wayne

A Tribe Called Quest

Fat Joe and Remy Ma

Migos

Rae Sremmurd

BEST COLLABORATION

Beyonce featuring Kendrick Lamar, “Freedom”

Chance the Raper featuring 2 Chainz, “No Problem”

Chris Brown featuring Gucci Mane and Usher, “Party”

DJ Khaled featuring Beyonce and JAY-Z, “Shining”

Migos featuring Lil Uzi Vert, “Bad and Boujee”

Rae Sremmurd featuring Gucci Mane, “Black Beatles”

BEST MALE HIP HOP ARTIST

Big Sean

Chance the Rapper

Drake

Future

J. Cole

Kendrick Lamar

BEST FEMALE HIP HOP ARTIST

Cardi B

Missy Elliott

Nicki Minaj

Remy Ma

Young M.A

Meilleur Clip de l’année

Beyonce, “Sorry”

Big Sean, “Bounce Back”

Bruno Mars, “24K Magic”

Migos featuring Lil Uzi Vert, “Bad and Boujee”

Solange, “Cranes in the Sky”

Réalisateur du meilleur Clip de l’année

Benny Boom – Kehlani, “Crazy”

Bruno Mars and Jonathan Lia – Bruno Mars, “That’s What I Like”

Director X – Zayn Malik, “Like I Would”

Hype Williams – Tyga featuring Desiigner, “Gucci Snakes”

Kahlil Joseph and Beyonce Knowles-Carter – Beyonce, “Sorry”

Meilleur nouveau talent

21 Savage

Cardi B

Chance the Rapper

Khalid

Young M.A

Meilleure actrice

Gabrielle Union

Issa Rae

Janelle Monae

Taraji P. Henson

Viola Davis

Meilleur acteur

Bryshere Y. Gray

Denzel Washington

Donald Glover

Mahershala Ali

Omari Hardwick

DR. BOBBY JONES BEST GOSPEL/INSPIRATIONAL AWARD

CeCe Winans, “Never Have to Be Alone”

Fantasia featuring Tye Tribbett, “I Made It”

Kirk Franklin featuring Sarah Reeves, Tasha Cobbs and Tamela Mann, “My World Needs You”

Lecrae, “Can’t Stop Me Now (Destination)”

Tamela Mann, “God Provides”

YOUNGSTARS AWARD

Ace Hunter

Caleb McLaughlin

Jaden Smith

Marsai Martin

Yara Shahidi

BEST MOVIE

“Get Out”

“Moonlight”

“Hidden Figures”

“Fences”

“The Birth of a Nation”

SPORTSWOMAN OF THE YEAR AWARD

Gabby Douglas

Serena Williams

Simone Biles

Skylar Diggins

Venus Williams

SPORTSMAN OF THE YEAR AWARD

LeBron James

Cam Netwon

Odell Beckam Jr.

Russell Westbrook

Stephen Curry

CENTRIC AWARD

Fantasia, “Sleeping with the One I Love”

Kehlani, “Distraction”

Mary J. Blige, “Thick of It”

Solange, “Cranes In the Sky”

SYD, “All About Me”

Yuna featuring Usher, “Crush”

ALBUM OF THE YEAR

Bruno Mars, “24K Magic”

J. Cole, “4 Your Eyez Only”

Solange, “A Seat at the Table”

Chance the Rapper, “Coloring Book”

Beyonce, “Lemonade”

BEST INTERNATIONAL ACT: EUROPE

Stormzy

Skepta

Giggs

Craig David

Wiley

Emeli Sande

MHD

Booba

BEST INTERNATIONAL ACT: AFRICA

Wizkid

Tekno

Mr. Eazi

Davido

Stonebwoy

AKA

Nasty C

Babes Wodumo

HUMANITARIAN AWARD: Chance the Rapper

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD: New Edition