Eminem s’affiche pour la première fois de sa vie avec une barbe !

Maintenant qu'il a sa barbe, on attend des nouveaux sons !

Si vous le pensiez imberbe, vous vous êtes trompé ! À l’occasion de l’avant-première du documentaire "The Defiant Ones" sur l’incroyable parcours de Dr Dre et Jimmy Lovine, un photographe a pris le cliché de l’année.

En effet, aux côtés de Dre et Lovine, Eminem (âgé de quarante-quatre ans) a définitivement supprimé son visage juvénile. Alors qu’on l’a toujours connu sans barbe depuis le début de sa carrière, la légende de Détroit a surpris le monde entier en s’affichant avec une belle barbe presque rousse.

Nouveau style, nouvel album ? On aimerait y croire ! Pour les connaisseurs, Slim Shady ne fait jamais rien sans rien…on attend la suite !