Wu-Tang Clan balance une nouvelle tuerie !

​Découvrez ‘’Don’t Stop’’, le dernier titre du légendaire Wu-Tang Clan !

Le crew légendaire du hip hop américain made in New-York, Wu-Tang Clan, est revenu avec un nouveau titre, ‘’Don’t stop’’. A la prod, on retrouve évidemment RZA, et derrière le micro, on retrouve Raekwon, puis Method Man, Inspectah Deck et Masta Killa pour finir.

Le titre est extrait de la bande originale de la saison 4 de Silicon Valley, une série HBO dont la bande son est d’ailleurs remplie de hip hop. La sortie du titre du Wu correspond également au retour de leur marque de vêtements, toujours aussi vintage, un peu comme ce titre finalement.

Mention spéciale tout de même aux couplets de Method Man et d’Inspectah Deck, qui sont toujours aussi chauds !