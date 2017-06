Quand Rihanna conseille un fan après sa rupture sentimentale !

Riri s’improvise conseillère amicale !

L’artiste Rihanna a plusieurs cordes à son arc, et ces atouts font d’elle une personne charmante humainement.

Au-delà de son physique de rêve et de son talent incontestable, la Barbadienne de 29 ans se montre engagée dans les causes humaines et relationnelles.

Après une action humanitaire au Malawi, la chanteuse du titre phare « Wild Thoughts » en compagnie de DJ Khaled tente de rassembler 3.1 milliards de dollars dans le dessein d’aider 870 millions d’enfants défavorisés !

Par ailleurs, Rihanna est aussi la bonne amie, celle qui conseille sur les maux de cœurs et les liaisons amoureuses…

Proche de son public aimant, elle répond à un fan en pleine rupture amoureuse qui lui demande un conseil pour surmonter cette période difficile.

La chanteuse fait preuve de grand amour et d’humanité ces derniers temps !

« Hey Riri, comment as-tu surmonté ton premier chagrin d’amour ? J’ai du mal à m’y faire… ».

La star répond au fan avec un beau message optimiste

« Prend cette rupture comme étant un cadeau. Pleure si tu le veux, mais sache que ce ne sera pas éternel. Tu trouveras l’amour un jour, et cela sera encore plus magnifique. Pendant ce temps, profite de la personne que tu es ! ».