Quand Donald Trump cite Dj Khaled pendant un discours !

​Les Etats-Unis, c’est en train de devenir un épisode de South Park…

Ça déconne sévère à la Maison Blanche…. Si vous suivez un peut l’actualité, vous devez savoir que Trump fait grosso modo n’importe quoi depuis maintenant 6 mois, proposant des lois complètement loufoques qui sont évidemment refusées par le Congrés. En parallèle, l’opposition à Trump se radicalise, et du coup, tout ça crée un joyeux bordel, et le président vient d’en rajouter un peu plus dans la loufoquerie.

Lors de son discours d’hier à Cedar Rapids (Iowa), Donald Trump a repris une phrase d’un célèbre tube de Dj Khaled : “We are making such incredible progress. We are making progress like nobody can believe. These people are being driven crazy… crazy. They have phony witch hunts going against me. They have everything going. And you know what? All we do is win, win, win.”

Vous reconnaissez la dernière phrase, tirée directement du refrain de T-Pain, avec le même nombre de répétition du mot ‘’win’’. Bref, du grand Donald encore une fois.

On attend le moment où Macron va nous sortir un ‘’C’est pas qu’j’aime pas me mélanger, mais disons…’’ .