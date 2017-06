Kodak Black a vu sa demande acceptée !

Les featurings vont tomber à foison !

Libre depuis le 6 juin dernier, Kodak Black est revenu dans le game en dévoilant "First Day Out" cependant, il y avait encore quelques restrictions quant à ses conditions d'enregistrements.

En effet, l'artiste ne pouvait côtoyer des artistes connus des services de police, plutôt problématique lorsqu'on est rappeur. Alors que l'avocat de Kodak avait fait une requête auprès du juge afin de lui accorder le droit de travailler avec des artistes au casier judiciaire bien rempli, il semblerait bien que le jeune MC puisse de nouveau bosser avec eux.

Selon TMZ, le juge a accepté la requête ! Bonne nouvelle pour Kodak et ses fans qui pourront le voir et l'entendre aux côtés de rappeurs comme Rick Ross, Gucci Mane ou encore Juvenile. De plus, le juge très clément a élargi sa décision en incluant des membres de la famille qui ont des casiers judiciaires.

Kodak Black a toutes les raisons pour faire un vrai come-back, reste à voir maintenant combien de temps il pourra tenir sans nouvelles bêtises…