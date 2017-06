Havoc s'exprime pour la première fois depuis la mort de Prodigy…

Il n'y croyait pas et en rigolait jusqu'à la confirmation…

Triste nouvelle pour le monde du rap. Mardi 20 juin, nous avons appris qu'une légende du Hip-Hop venait de s'éteindre. Prodigy, personnage emblématique du rap et moitié du groupe mythique Mobb Deep, est mort soudainement à l'âge de quarante-deux ans.

Atteint d'une drépanocytose depuis son enfance, l'artiste a combattu cette maladie tout au long de sa vie dont une grande partie avec son ami Havoc. Ce dernier s'est exprimé pour la première fois depuis la mort de Prodigy.

Dans cette vidéo partagée par TMZ, Havoc a pensé que la mort de son pote n'était qu'une rumeur de plus comme il en entend régulièrement et a même plaisanté sur le sujet .Alors que Prodigy avait l'habitude de l'hôpital, Havoc n'était pas très préoccupé par la situation suite aux nombreux coups de fil qu'ils se donnaient.. De plus, son état semblait s'améliorer, mais un appel a tout changé...

Alors qu'il amenait son fils de cinq ans à l'école, Havoc a reçu un appel du manager lui annonçant la mort de son meilleur pote. Anéanti, le rappeur ne peut plus écouter de Mobb Deep pour le moment. On lui souhaite beaucoup de courage pour la suite...