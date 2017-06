Quand Prodigy faisait éviter la prison à 50 Cent !

​Real strong nigga.

Prodigy, décédé tragiquement hier à l’âge de 42 ans, est un vrai gars de la rue avec ses problèmes, ses réflexes, et surtout, un code d’honneur, chose qui malheureusement se fait de plus en plus rare par les temps qui courent.

Grâce à internet, de nombreuses vidéos d’archives de King P ressurgissent un peu partout, qui nous aident à nous rappeler à quel point Prodigy était un grand monsieur du rap. Dernièrement, c’est la vidéo de l’anecdote où il raconte comment il a refusé de charger 50 Cent, boss de son label à l’époque (Mobb Deep avait signé chez G-Unit), afin de lui éviter la prison.

Arrêté par la police lors de l’anniversaire de son grand pote Alchemist, Prodigy, qui avait une arme sur lui, a failli être utilisé par les forces de l’ordre pour piéger Fifty. Mais il a refusé, comme un vrai bonhomme.