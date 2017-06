Une rappeuse payée 250 000 dollars pour un clash contre Nicki Minaj !

​Faut avoir du courage pour démarrer un clash contre Nicki…

Alors que la belle Nicki est actuellement toujours en clash contre Remy Ma, un autre dossier vient de sortir la concernant, au sujet d’un autre clash qui aurait pu être lancé contre elle. En effet, la rappeuse Lady Leshurr a avoué lors d’une interview pour le Guardian, qu’elle avait été sollicitée par son label, Atlantic Records (label de BoB, Action Bronson, Bruno Mars, …) pour une demande un peu curieuse.

Le label lui aurait proposé la modique somme de 250 000 $ pour qu’elle débute un gros clash contre Nicki Minaj. La jeune rappeuse a déclaré : "Ils m'ont contacté et on a eu une conversation, mais leur idée était de me mettre en opposition contre Nicki Minaj. C'était quelque chose comme ça : « Elle est la plus grande rappeuse du moment et tu dois la descendre plus bas que terre », et je n'ai vraiment pas approuvé. Ce stéréotype des rappeuses et de leurs fans qui doivent être en compétition les uns contre les autres, ça semble être un crime d'être fan de deux rappeuses qui ont du succès. Donc j'ai refusé".

On la comprend, elle avait peut-être pas non plus très envie de se faire humilier en rimes. Même si la prétendante est plutôt forte elle aussi!