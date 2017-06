Asap Rocky lance un cognac avec Courvoisier !

Un cognac luxueux pour Asap !

Asap Rocky aime les choses qui brillent et le luxe : le textile de luxe, les lunettes de luxe, les voitures de luxe, Lord Pretty Flacko semble être devenu l’égérie ultime pour toutes les marques un peu chères qui mettent le paquet sur l’esthétique et le visuel, ainsi que toutes les marques qui vendent un lifestyle un peu riche.

Cette fois, c’est avec la marque de cognac Courvoisier qu’Asap Rocky s’est associé, afin de lancer une nouvelle ligne de produits appelée ‘’Honor Your Code’’. Courvoisier, c’est l’une des plus anciennes marques de spiritueux du monde, c’est par exemple un cognac Courvoisier qu’on a servi aux gens venus fêter l’inauguration de la tour Eiffel, en 1889.

Le rappeur de NYC a déclaré : ‘’Je pense que ton code, c’est l’équivalent de tes standards et ta morale. C’est ce en quoi tu crois. Et tu dois toujours rester fidèle à ce que tu crois. Les engagements de Courvoisier en termes de qualité, de production avec des méthodes ancestrales, de design et d’art, ça me parle. ‘’ La marque de son côté a annoncé être très heureuse de ce partenariat.

La collection est visible sur le site courvoisier.com, et on ne sait pas encore combien tout ça va coûter. La marque vend habituellement ses bouteilles entre 30 et… 5 000 $ !