Quand le hip hop rend hommage à Prodigy.

Les hommages du rap jeu à Prodigy se sont multipliés depuis l’annonce de son décès, hier soir.

Hier, le hip hop a perdu un grand monsieur, un type qui a œuvré pour cette culture, et l’a porté jusqu’à des hauteurs rarement atteintes avant lui. L’impact du rap de Mobb Deep, et donc de Prodigy, n’est pas mesurable, mais il est énorme, et a influencé tous les rappeurs conscients ou hardcore qui sont venus après eux.

Les hommages se multiplient donc à la mémoire de celui qu’on surnommait King P, ou Bandana P. On vous a fait une petite compilation de ces réactions.

Le rap français a lui aussi été très touché par ce décès, voici quelques réactions.