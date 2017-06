DJ Khaled lance une édition limitée des casques ''Beat By Dr. Dre'' !

Après les pompes "Jordan's 3 Grateful", DJ Khaled n'a vraiment plus le temps…

Dr Dre a trouvé la formule magique avec ses casques. Lancé en 2008, "Beats By Dr. Dre" s'est imposé comme un accessoire incontournable chez les jeunes. Vendus une fortune pour un coût de fabrication minime, le mentor d'Eminem est devenu le premier rappeur milliardaire en vendant ses casques à Apple pour la modique somme de 3.2 milliards de dollars.

Vu dans de nombreux clips aux centaines de millions de vues, "Beats by Dr. Dre" est incontournable et DJ Khaled l'a bien compris. Après avoir annoncé sa collaboration avec Jordan Brand en développant une "Air Jordan 3s" nommée "Grateful" qu'il propose de faire gagner en même temps que son album "Grateful", Khaled nous dévoile son édition limitée d'un casque "Beats By Dr. Dre".

Another One ! Très humblement nommée "Grateful Beats", ces casques seront disponibles en plusieurs coloris. Dans une vidéo promotionnelle, le patron de "We the Best" nous présente son nouvel accessoire en hochant la tête sur ses trois tubes du moment, pour une fois qu'il ne met pas son fils à l'œuvre !

Les casques seront certainement disponibles dès vendredi lors de la sortie de son album très attendu "Grateful", Khaled semble inarrêtable !