MHD se fait valider par le patron de la plus grosse radio rap des USA !

De quoi avoir des étoiles pleins les yeux !

La définition de percer ? MHD la connait bien ! Le jeune rappeur du 19e arrondissement de Paris est devenu une personnalité incontournable du rap français, mais pas seulement…

Entre ses concerts en Europe ou encore sa nouvelle tournée annoncée dans les plus grandes villes des USA, il semblerait bien que le Prince de l'Afro Trap soit en train de venir l'un des plus grands de notre époque, qu'on n'aime ou non !

Récemment, le grand boss de la radio new-yorkaise "Hot 97" était de passage à Paris lors de l'émission "#EbroInParis" sur la radio Beats1 d'Apple Music. Pour l'occasion, les animateurs lui ont présenté les leaders du rap français et parmi tous les poids lourds que nous avons dans l'hexagone, c'est MHD qui lui a tapé dans l'œil !

En effet, le patron de la plus grosse radio rap des États-Unis a validé le MC sur son compte Twitter :" Vous ne mentiez pas à propos de ce gamin MHD à Paris la famille…whoa !"

Belle réussite pour MHD, BRAVO !