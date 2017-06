Cristiano Ronaldo veut quitter le Real, Zidane lance son plan !

Depuis un moment, Cristiano Ronaldo exprime le souhait de vouloir quitter le club espagnol…

Se sentant moins à l’aise qu’auparavant, le joueur du Real Madrid veut changer d’atmosphère et il a déjà fait part de l’envie de quitter le club à ses dirigeants.

Accusé de devoir de l’argent au fisc, le célèbre attaquant ne supporte plus d’être sur les bancs des accusés depuis quelque temp !

D’après le journal AS, les dirigeants ont demandé au jeune papa de ne pas contester les vagues d’accusations à son égard et de payer la dette de 14 768 897€, afin de régler les histoires comme il se doit et ne pas salir la réputation du célèbre club de Madrid.

Ronaldo ne l’entend pas de cette oreille et préfère quitter l’Espagne !

Zidane surpris de la nouvelle décide de contacter CR7, qui tient une réelle importance aux paroles de Zizou…

Selon le média Merca, le coach lui aurait dit que l’équipe avait besoin d’un compétiteur comme lui et que de nombreux titres tomberont si l’attaquant resté au sein du collectif.

Serein face aux événements, le joueur sera convoqué le 31 juillet concernant son affaire avec le fisc.