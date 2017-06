Des chansons sponsorisées dans vos playlists Spotify !

​Une règle qui pourrait changer beaucoup de choses…

La firme suédoise Spotify vient de lancer une phase test durant laquelle des chansons sponsorisées vont apparaître dans les playlists des utilisateurs. Les chansons concernées figureront en tête de playlist, au-dessus du premier titre de chaque playlist. L’option est pour l’instant désactivable en quelques clics, dans les réglages Spotify.

Ce qui pose question, c’est le choix de ces musiques : comment sont-elles choisies ? Est-ce des partenariats avec des maisons de disques ? Y a-t-il rétribution de la part des labels ? Ou est-ce l’artiste qui contacte Spotify pour sponsoriser ses chansons ? Ou ces chansons sont-elles choisies d’après les coups de cœur de l’entreprise ? On a du mal à le croire.

Et, surtout, comment les chiffres du streaming seront comptabilisés pour ces contenus sponsorisés ? Bref, beaucoup de questions, on attend de voir quelles sont les répercussion e ces nouveautés, et surtout, on attend que Spotify communique un peu là-dessus.