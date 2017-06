Jay Z prend contrôle d'un centre commercial parisien !

Si vous étiez présent aux "Quatre Temps" de La Défense, vous ne pouviez passer à côté de ça…

En plus d'être de nouveau papa et de passer son temps à l'hôpital aux côtés de Beyoncé et de ses jumeaux, l'un des artistes les plus puissants de la planète continue tout de même sa promotion.

En effet, nous vous avons annoncé hier que le "4 :44" affiché à NYC est bel et bien le nouvel album de Jay Z. Un projet gardé secret jusqu'à présent et qui sera dévoilé le 30 juin prochain dans le monde entier. Afin de s'assurer que le nouvel opus s'écoulera comme il se doit, Jay n'a pas fait les choses à moitié niveau promotion.

Comme beaucoup de français ont pu le voir ce matin, le principal centre commercial du quartier d'affaires était aux couleurs du "4 :44" de Jay Z. Partagée par nos confrères de Hip-Hop Infos France, on découvre dans cette courte vidéo d'énormes affiches publicitaires annonçant son treizième album studio. Prévu le 30 juin prochain et exclusivement sur sa plateformes Tidal, le projet s'annonce déjà costaux !