Kodak Black célèbre sa sortie de prison avec des nouvelles dents !

Après l'or et le platine, le rappeur passe au diamant !

Libre depuis le début du mois de juin, Kodak Black est déjà de retour dans le game malgré quelques difficultés.

En effet, le jeune rappeur ne peut s'entourer d'une équipe au casier judiciaire bien rempli. Seul pour le moment, Kodak Black ne baisse pas les bras pour autant et il nous a déjà balancé le visuel de "First Day Out". Comptabilisant déjà plus de six millions de vues en seulement quatre jours, le MC est toujours autant soutenu et deux de ses singles en sont la preuve.

Avec "No Flockin" et "Tunnel Vision", Kodak a été récompensé de deux singles de platine et il a su comment utiliser cet argent à bon escient. D'après quelques photos et vidéos partagées sur son compte Instagram, l'artiste s'est offert une nouvelle paire de grillz faite de diamant. De plus, ces grillz sont permanents !

Espérons qu'il n'ait pas de problème de santé, n'oublions pas qu'il a dû enlever les précédents grillz en or suite à une infection des gencives. En tout cas, le MC est de retour plus que jamais, on attend la suite avec impatience !