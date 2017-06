Le fils de Céline Dion bientôt rappeur ?

Sacré René-Charles !

Ce week-end, le fils de la star internationale Céline Dion en a surpris plus d'un. Âgé de seize ans, cet enfant star plutôt discret a décidé de suivre les traces de sa mère…enfin presque !

À l'occasion de l'un de ses concerts à Copenhague le 15 juin dernier, la maman très fière de son fils a diffusé en plein live une vidéo de lui sur les écrans géants de la scène.

On découvre un René-Charles en très grande forme qui nous lâche un rap, plutôt pas mal il faut l'avouer, mais sur lequel on ne va pas s'extasier non plus! Juste après sa courte performance sur l'instru de "Black Or White" du grand Michael Jackson, le MC René a laissé sa place à sa mère qui reprend le relais en hommage à MJ.

Fan de rap depuis son enfance, le jeune de seize ans a déjà côtoyé la plupart des stars de ce milieu, il faut avouer que son nom de famille facilite bien la tâche, et a enfin pu se lancer officiellement devant plusieurs milliers de personnes. En tout cas, bravo pour cette première performance, on attend la suite !