Orelsan prête sa voix à un docu sur Street Fighter !

​Orelsan x Red Bull x Street Fighter x eSport : la connexion rêvée ?

Alors que l’eSport accroît sa popularité chaque jour, devenant une discipline à part entière, avec une véritable fanbase (énorme, qui plus est), et des compétitions retransmises un peu partout autour du globe, Rafael Levy et Axel Cadieux ont décidé de se pencher sur l’univers assez spécial des stars du gaming, et plus précisément, les boss mondiaux de Street Fighter V.

En partenariat avec Red Bull et Studio +, les deux réalisateurs suivent le quotidien des 4 meilleurs joueurs mondiaux de Street Fghter V, à la manière d’un documentaire de vestiaire pour les sportifs de haut niveau, sauf que le sport est ici électronique, mais la préparation n’a rien à envier aux plus grands athlètes.

Le documentaire sera disponible le 27 juin, et pour la version française, Orelsan prêté sa voix à l’œuvre ! Qui de mieux que lui pour représenter les geeks de France et d’ailleurs ? Le Normand continue donc d’élargir sa palette artistique, lui qui avait déjà prêté sa voix à plusieurs occasions.

En tout cas, une bonne opération pour ramener les fans de rap et de gaming ! Qu’en pensez-vous ?