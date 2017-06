Fianso encore disque d’or !

​Pas de répit pour le soldat Fianso !

Alors qu’il vient de se voir remettre un single d’or pour le titre ‘’Mon Petit Loup’’, Fianso remet déjà le couvert avec une nouvelle plaque en or. Cette fois, c’est pour tout son album ‘’Bandit Saleté’’ qu’il est récompensé, par un joli disque d’or, gagné en tout juste un peu plus d’un mois. Une très belle performance pour le rappeur du 93 !

Alors que son procès s’est vu reporté jusqu’en 2018, Sofiane a donc du temps pour partir en tournée (si son contrôle judiciaire le lui permet), et peut-être même nous sortir un (et même pourquoi pas deux ?) nouvel album rapidement.

Un grand bravo à lui, on lui souhaite bonne chance pour la suite, et on espère qu’il nous fera encore plein de tueries comme ‘’Marion-Maréchal’’ !