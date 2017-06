​Lartiste met l’ambiance sur TF1 !

Une belle étape pour le rappeur !

Cho cho cho chocolat ! Si ces paroles ne vous disent rien, c’est sûrement que vous aviez dû rater un truc.

Lartiste cartonne avec ce titre très ambiançant et qui explose les compteurs sur Youtube, car il dépasse les 100 000 millions de vues et on ne vous parle même pas des streaming qui sont hallucinants !

Hier soir, TF1 invite à se produire le rappeur pour l’émission « La chanson de l’année fête de la musique ».

Il a interprété le morceau comme il se doit et o peut dire que les rappeurs ont la cote en ce moment sur les plateaux TV.

C'est sur l'arène de Nîmes que les deux artistes ont interprétés l'un des tubs de l'année !

Découvrez la vidéo ici