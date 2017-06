SCH et Dr Dre t'invitent dans la création de ''SlowMo'' !

Après la pochette, l'artiste nous parle de son titre.

Le 5 mai dernier, SCH faisait un retour en force dans le game français avec la sortie de son très attendu "Deo Favente". Sous les couleurs de Capitol, le rappeur marseillais a balancé un projet de seize titres n'incluant qu'un featuring avec Lacrim.

Quelques temps après la sortie de ce projet, SCH nous a invité en partenariat avec le média et collectif "Lords" afin de découvrir le making-of de cette incroyable cover. Aujourd'hui, le S nous emmène dans son studio en compagnie du producteur Dj Bellek.

Diffusé sur Apple Music dans "BeatxBeat" de la célèbre marque "Beats By Dre", venez découvrir la création de la douzième piste intitulée "Slow Mo". De ses souvenirs à son présent, SCH nous parle de lui et de ce titre très sombre en l'espace de trois minutes et trente-six secondes.